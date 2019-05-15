Niğde'de Engelliler Haftası etkinlikleri

NİĞDE (AA) - Niğde'de Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Sevgi Evleri'nde düzenlenen etkinlikte Vali Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Şimşek, engelli öğrencilerin yaptığı el işi ürünlerin sergisini açtı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca, etkinlikte yaptığı konuşmada, bir ülkenin engellilere verdiği değerin o ülkenin kalkınmışlık seviyesini gösterdiğini söyledi.

Türkiye nüfusunun yüzde 12'sini engelli vatandaşların oluşturduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Son yıllarda hükümetimiz, engelli kardeşlerimizin yaşam standardını yükseltmek için önemli çalışmalar yapmaktadır. Niğde'de toplam 3 bin engelli kardeşimizin evde bakım hizmetini yapmaktayız. Bunun yanında kurumlarımızda 500 engelli kardeşimizi istihdam ediyoruz. 3 bin 500 engelli kartı sayesinde vatandaşlarımız çeşitli haklardan faydalanmaktadır. Sadece kurumlarımızda çalışan engelli kardeşlerimizin barınmaları değil, sosyal hayata uyumlarını sağlamak amacıyla çeşitli sosyal, kültürel faaliyetler yapmaktayız."

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okuyup şarkı söyledi, çeşitli oyunlarla eğlendi.