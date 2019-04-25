Niğde'de eğlence merkezindeki silahlı kavga

NİĞDE (AA) - Niğde'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı eğlence merkezindeki silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli daha yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırlık mevkisindeki bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, olay sırasında, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla dün yakalanan S.D'nin yanında bulunduğunu öne sürülen H.Ş, E.Ş. ve H.B'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden işletme sahibi Ömer Yıldırım ve Serdar Altın'ın cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınan namazın ardından Derbent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Olay

Dün bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada Ömer Yıldırım (40), Serdar Altın (41), Yasin Can (19), Murat Duyar (43), Fatih Vezir (36) ve Fatih Akpınar (23) yaralanmış, Yıldırım ve Altın, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan S.D'yi gözaltına almış, silahı ise arazide bulmuştu.