Niğde'de eğlence merkezindeki silahlı kavga

NİĞDE (AA) - Niğde'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı eğlence merkezindeki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.Ş, E.Ş. ve H.B. adli kontrol şartıyla salıverildi.
S.D'nin olayı çalışanlarla arasında adisyon açma yüzünden çıkan tartışmayı görüşmek için gittiği mekanın müdüriyetinde işlediği iddia edildi.
Hıdırlık mevkisindeki eğlence merkezinde 24 Nisan'da çıkan silahlı kavgada Ömer Yıldırım (40) ve Serdar Altın (41) hayatını kaybetmiş, Yasin Can (19), Murat Duyar (43), Fatih Vezir (36) ve Fatih Akpınar (23) yaralanmıştı.
Kaçan S.D. ile olay anında yanında bulunan 3 kişi gözaltına alınmıştı.