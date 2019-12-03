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Niğde'de eğlence merkezinde ruhsatsız tüfek ele geçirildi
NİĞDE (AA) - Niğde'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfek ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.K'nin Bor ilçesindeki eğlence merkezinde silah ve silahlı...
Genel 03.12.2019, 14:14
NİĞDE (AA) - Niğde'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
İş yerinde yapılan aramada ruhsatsız yarı otomatik tüfek, 2 şarjör, 28 fişek ve bıçak ele geçirildi.
M.K. hakkında işlem başlatıldı.
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