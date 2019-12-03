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Niğde'de eğlence merkezinde ruhsatsız tüfek ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfek ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.K'nin Bor ilçesindeki eğlence merkezinde silah ve silahlı...

Genel 03.12.2019, 14:14
Niğde'de eğlence merkezinde ruhsatsız tüfek ele geçirildi
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NİĞDE (AA) - Niğde'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.K'nin Bor ilçesindeki eğlence merkezinde silah ve silahlı çalışan bulundurduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada ruhsatsız yarı otomatik tüfek, 2 şarjör, 28 fişek ve bıçak ele geçirildi.

M.K. hakkında işlem başlatıldı.

#eğlence merkezi #Niğde #ruhsatsız tüfek
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