NİĞDE (AA) - Niğde'de Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince drone ile gerçekleştirilen denetimde, 20 sürücüye 8 bin 691 lira ceza kesildi.

Polis ekipleri, kent merkezinde bazı bölgelerde drone ile trafik uygulaması yaptı.

Uygulamada, kırmızı ışık ihlali, trafik ışıklarına uymama, trafik güvenliğine ve düzenine, yolcu indirme ve bindirme kurallarına uymadığı gözlemlenen 20 sürücüye, 8 bin 691 lira ceza yazıldı.

Yetkililer, denetimlerin amacının ceza yazmak olmadığını, güvenli bir trafik ortamı oluşturmak olduğunu belirtti.



