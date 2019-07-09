Niğde'de drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi, ehliyeti iptal edildi.
Ekipler, sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası uyguladı, araç 60 gün trafikten men, sürücünün ehliyeti iptal edildi.
NİĞDE (AA) - Niğde'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi, ehliyeti iptal edildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Sanayi Caddesi tren garı kavşağında drift yaparak trafik güvenliğini...
NİĞDE (AA) - Niğde'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi, ehliyeti iptal edildi.
Ekipler, sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası uyguladı, araç 60 gün trafikten men, sürücünün ehliyeti iptal edildi.