Niğde'de dolgu oyuncak bebek yapım kursu açıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi tarafından ücretsiz dolgu oyuncak bebek yapımı kursu açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurs pazartesi ve salı günleri İnönü Mahallesi Semt Konağı'nda hizmete girdi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan kursu ziyaret ederek, kursiyerlere başarılar diledi.

Belediye bünyesinde turistik ve hediyelik eşya yapımı, özel gün ve nikah şekeri hazırlama ile takı tasarımı kursları da ramazan ayından sonra ücretsiz olarak verilecek.

Kayıt yaptırmak isteyen kursiyerlerin, kurs adı belirterek Niğde Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.