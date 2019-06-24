Niğde'de dolandırıcılık operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de hasarlı ve kilometresi düşürülmüş araçları internetten yüksek fiyata sattıkları tespit edilen 9 kişi yakalandı.
Ekipler, 5 iş yerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda, aralarında galerici, defterdarlık çalışanı ve oto ekspertizi bulunan Ö.K, G.S, M.V.A, M.Ç, İ.Ç, N.K, İ.A, .P. ve E.E'yi "nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltına aldı.
Şüphelilerin iş yerlerinde bulunan 10 dizüstü bilgisayar, 7 harddisk, hafıza kartı, 8 cep telefonu ve satış sözleşmeleri incelemeye alındı.