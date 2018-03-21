Niğde'de dolandırıcılık engellendi

NİĞDE (AA) - Niğde'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin, banka ve postaneye para yatırmalarını istediği 3 kişinin dolandırılması ekiplerce engellendi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri, banka ve postaneye yüksek miktarda para yatırmaya çalışan 3 kişiyi şüphe üzerine takibe aldı.

Yapılan araştırmalarda, 125 bin avro, 15 bin ve 20 bin lira yatırmaya çalışan 3 kişinin, kendini polis ve savcı olarak tanıtanların talimatıyla hareket ettiğini belirledi.

Vatandaşları dolandırılmaktan kurtaran ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.