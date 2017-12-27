NİĞDE (AA) - İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hazırlanan "Değerler Eğitimi Atölyesi" projesi tanıtıldı.

Proje kapsamında, bin 200 öğrenci ve gence, bağlama, resim, ebru, tiyatro ve halk oyunları kursları verilecek.

İl Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, projenin önemli olduğunu söyledi.

SODES kapsamında projeler geliştirdiklerini belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Kalkınma Bakanlığınca finanse edilen SODES projesi kapsamında valiliğimiz koordinesinde iki proje hazırladık. Hazırladığımız "Değerler Eğitimi Atölyesi" ve "Oku, Düşün, Uygula ve Neticelendir" projelerimiz kabul edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu projelerimizden "Değerler Eğitimi Atölyesi"projesinin açılışını gerçekleştirdik. "Oku, Düşün, Uygula ve Neticelendir" projemizin açılışını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Bu günkü projemizin amacı, öğrencilerimize ve gençlerimize değerlerimiz yaşatmak, milli ve manevi değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak yine aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı kültürel ve sosyal yönden geliştirmektir."

Konuşmaların ardından katılımcılara proje tanıtıldı.

Daha sonra Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ve Belediye Başkanı Rifat Özkan, ebru sanatı yaptı