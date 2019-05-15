Niğde'de cinayet iddiası

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde evinde ölü bulunan kadının torunu cinayet şüphesiyle tutuklandı.

İlçeye bağlı Çukurkuyu beldesinde A.K, jandarma ekiplerini arayarak 84 yaşındaki anneannesi Elmas Ş'nin evin içinde düşerek başından yaralandığını ve dinlenmek için yattığı yatağında bir süre sonra öldüğünü bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, Elmas Ş'nin ölümünü şüpheli bulması üzerine kadına otopsi yapıldı.

Otopside cinayet bulgularına rastlanması üzerine jandarma ekipleri, A.K'yi (23) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Bor Adliyesine sevk edilen A.K. Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı.



