Niğde'de çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmalarına yeniden başlandı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da geçen yıl 2 Aralık'ta tırmanış yaparken çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmalarına yeniden başlandı.
Niğde ve çevre illerden gelen 23 kişilik AFAD ekibi, helikopterle çığ düşen bölgeye sevk edildi.
Aladağlar'da, Eznevit mevkisinde 2 Aralık 2018'de Hilal İşcan ile tırmanış yapan Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kalmış, bölgede mahsur kalan Hilal İşcan bir gün sonra askeri helikopterle kurtarılıp Adana'ya götürülmüştü. Karakoç'u arama çalışmalarına, bölgenin coğrafi konumu ve iklim şartları nedeniyle 4 Aralık'ta ara verilmişti.