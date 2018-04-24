Niğde'de çiftçilerin 137 projesi onaylandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunulan 137 projenin onaylandığı bildirildi.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamada, İl Başkanı Mahmut Peşin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Niğde ziyaretinde kendisine sunulan 137 projenin hepsinin onaylandığını belirtti.

AK Parti Niğde milletvekillerinin de büyük gayreti sonucu projelerin sonuçlandığını ve bunun Niğde tarımına ciddi katkısı olacağını aktaran Peşin, şunları kaydetti:

"Zor şartlarda bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edilebilir bir seviyeye getirebilmek için bireysel sulama makine ve ekipman satın alımlarının desteklenmesi amacıyla 137 proje için ÇKS'ye kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunmuştu. Başvurular sonucunda, basınçlı sulama sistemleri yüzde 50 hibe desteği kapsamında 137 projemizin tamamı bakanlığımızca onaylandı. Yaklaşık 15 bin dekar sulama sahasında 8 milyon 148 bin liralık yatırımın yaklaşık 4 milyon 75 bin lirası hibe olarak karşılanacak. İlimiz çiftçisine hayırlı olmasını diliyorum."

