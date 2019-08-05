Niğde'de çatı yangını

NİĞDE (AA) - Niğde'de 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.İlhanlı Mahallesi'nde 7 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi...

Niğde'de çatı yangını
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NİĞDE (AA) - Niğde'de 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

İlhanlı Mahallesi'nde 7 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederken binadakiler tedbir amacıyla dışarı çıkarıldı.

Çatının zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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