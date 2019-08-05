Niğde'de çatı yangını

NİĞDE (AA) - Niğde'de 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Ekipler yangına müdahale ederken binadakiler tedbir amacıyla dışarı çıkarıldı.
Çatının zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
NİĞDE (AA) - Niğde'de 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.İlhanlı Mahallesi'nde 7 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi...
NİĞDE (AA) - Niğde'de 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Ekipler yangına müdahale ederken binadakiler tedbir amacıyla dışarı çıkarıldı.
Çatının zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.