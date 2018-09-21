Niğde'de belediye başkanının öldürülmesine ilişkin dava

NİĞDE (AA) - Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ü tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa verilen 15 yıl hapis cezasına itiraz etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulayarak Serkan Teltik'i 15 yıl hapis cezasına çarptıran 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına itirazda bulundu.

Teltik'in kamu görevlisini görevi başında "planlı ve tasarlayarak öldürdüğü", bu nedenle "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulanmadan cezanın verilmesi gerektiğini savunan Başsavcılık, hazırladığı itiraz dilekçesini mahkemeye sundu.

Mahkemenin gerekçeli kararla birlikte itiraz dilekçesini Adana Bölge Adliye Mahkemesine göndereceği öğrenildi.

Teltik'in cezası, üst mahkemenin yapacağı değerlendirme sonucunda belirlenecek.

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, belediye binasının girişinde 8 Mayıs'ta ruhsatsız tabancayla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polisi arayarak tabancasıyla teslim olan Serkan Teltik tutuklanmış, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla iddianame hazırlanmıştı.

Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasında, cinayeti kasten işlediği gerekçesiyle sanığı müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uyguladığı Teltik'e 15 yıl hapis cezası vermişti.