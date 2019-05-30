Niğde'de asayiş

NİĞDE (AA) - Niğde'de, 20 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, saha çalışması sonucunda fiziki takibe aldıkları bir aracı kent merkezinde durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 20 şişe viski ile sahte bandrol bulundu. Araç sahibi U.H. ve sürücü E.D, gözaltına alındı.

Bor Toki Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir araçta bir ruhsatsız tabanca ile 26 fişek ele geçirdi. Araçtaki M.K. ve M.İ. hakkında işlem başlatıldı.

Aranan şahıslara yönelik çalışma yapan ekipler, hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan F.T'yi gözaltına aldı. F.T, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fertek Mahallesi'ndeki 7 bağ evinden farklı tarihlerde 4 torba kömür, mangal, kürek, merdiven, varil, demir masa, sandalye gibi hurda malzemeleri çalan şüpheli hakkında çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli M.Ş'yi evinde yakaladı. Şüphelinin evinin deposunda ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.