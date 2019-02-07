Niğde'de asayiş

NİĞDE (AA) - Niğde'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ve Bor ilçesinde çeşitli suçlardan arana ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan...