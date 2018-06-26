Niğde'de aranan 7 kişi sandık başında yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 7 kişi, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oy kullanma merkezlerinde ve çevresinde geniş önlem aldı.

Oy kullanmak için okullara giden ve "tehdit, borç yükümlülüğünün ihlali, nafaka hükümlerinin ihlali, basit yaralama ve vergi kanununa muhalefet" suçlarından haklarında arama kararı olduğu tespit edilen 7 kişi, oy kullanma işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.