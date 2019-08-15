Niğde'de aranan 11 kişi uygulamada yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.



Niğde Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Niğde'de vatandaşların bayramı huzur içerisinde geçirmeleri amacıyla polis ekiplerince kentin değişik noktalarında asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 4 bin 85 kişini GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. Yol uygulamalarında ise 5 bin 237 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Eksiklikleri görülen 513 araç ve sürücüsüne para cezası kesildi. Ayrıca 21 araç trafikten men edildi.

Niğde'de bayram tatili süresince 21 maddi hasarlı, 25 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 61 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlardan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

