NİĞDE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu kapsamında Niğde'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı'nın katkılarıyla Ramazan Konuş Gençlik Merkezinde düzenlenen turnuvada, 48 okuldan 160 öğrenci yarıştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere zeka oyunlarını sevdirmek için böyle bir turnuva düzenlediklerini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Altunok ise öğrencinin fiziksel gelişiminin yanında zihinsel gelişiminin de şart olduğu ifade ederek, "Okuyan, sorgulayan ve araştıran bir nesil geliştirmek için akıl ve zeka oyunları çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonundaki ana temalarından biri de budur. Bu turnuvayı ilimizde ilk defa gerçekleştiriyoruz. Bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz." dedi.