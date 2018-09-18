Niğde'de Ahilik Haftası kutlandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Ahilik Haftası çeşitlik etkinliklerle kutlandı.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) ile bağlı odaların üyeleri, Niğde Belediyesi Mehteran Takımı eşlinde, İmam Hatip Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü ve Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

NESOB Başkanı Alim Yeşil ve beraberindekiler, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Vali Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen törende, ahilik teşkilatının asırlardır ahilik felsefesini benimseyen esnaf yetiştirdiğini belirterek, "Mesleğinde ehil olmayanlara da asla ahilik belgesi vermemiştir. Ayrıca esnaf ve sanatkarlar arasında çıraklık, kalfalık ve ustalık hiyerarşisi oluşturmuş, çalışma hayatının yanı sıra sosyal hayatın da gelişmesine katkı sağlamıştır. Umuyorum ki ahilik, nesilden nesile aktarılarak, sonsuza kadar yaşatılmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

NESOB Başkanı Yeşil ise Ahilik Haftası'nın hayırlı olmasını dileyerek, Ahiliğin toplumsal kimlik açısından sahiplenilmesi gereken özel bir kültür olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Rifat Özkan da ahiliğin önemini belirtti.

Konuşmaların ardından şed kuşatma merasimi yapıldı, yılın ahisine kaftan giydirildi, yılın kalfa ve çırağına da plaket verildi.

Mehter Takımı'nın gösterisinden sonra vatandaşlara ikramlar yapıldı.

Programa, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.