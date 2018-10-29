Niğde’de ağaç dikim etkinliği

NİĞDE (AA) - Niğde’nin Kiledere kasabasında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

"Daha yeşil bir Niğde için el ele verelim, umutlarımızı fidan dikerek yeşertelim" sloganı ile kent genelinde ağaçlandırma seferberliği başlatıldı.

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Kiledere kasabası ağaçlandırma sahasında, Niğde Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde'nin Türkiye'deki orman varlığı en az olan illerden birisi olduğunu söyledi.

Toplam alanın sadece yüzde 8'inin orman olduğunu belirten Vali Şimşek, şöyle konuştu:

"Niğde’nin yeşillendirilmesi ağaç varlığının artırılması noktasında Orman İşletmeleri Müdürlüğünün çalışmaları var. Niğde’ye yılda bir milyon 300 bin ağaç dikiliyor. Ancak biz bu çalışmalara ilaveten 'Daha yeşil bir Niğde için el ele verelim, umutlarımızı fidan dikerek yeşertelim' isimli bir proje daha başlattık. İlkini de Kiledere kasabasında gerçekleştiriliyoruz. Bu proje kapsamında genel toplamda yaklaşık 400 dekar alanda 120 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek. Bu şekilde çocuklarımıza ağaç sevgisini kazandırmayı bizden sonraki nesillere de daha yeşil bir Niğde bırakmayı amaçlıyoruz."

Programa, Vali Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kiledere Belediye Başkanı Selami Yılmaz, daire müdürleri, kasaba sakinleri ile öğrenciler katıldı.