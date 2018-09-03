Niğde'de adli yıl açılış töreni yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de yeni adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda yapılan törende, Atatürk Anıtı'na, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve Niğde Barosunun çelengi sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra en ağır yara alan kurumların başında yargı teşkilatının geldiğini ifade ederek, darbe girişiminin faillerinin tespit edilmesi ve cezalandırılması konusunda en ağır yükün yargı teşkilatlarına düştüğünü söyledi.

Niğde Adliyesi olarak 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar Cumhuriyet Başsavcılığına gelen 4 bin 550 FETÖ soruşturmasının 4 bin 143'ünü, yani yüzde 91'ini sonuçlandırdıklarını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesine açtığımız 686 kamu davasının 627'sini, yani yüzde 91'i karara bağlandı. Benim maiyetimde olan ve hakim kararına istinaden teknik incelemeye alan 4 bin 147 dijital materyalin 4 bin 122'si, yani yüzde 97'sinin incelemesi tamamlanmış ve sonuçları mahkemeye sunulmuştur. Terör soruşturmalarının ve yargılanmalarının yürütülmesinde ve sonuçlandırılmasında bu kadar yüksek başarı seviyesine ulaşmamızda en büyük emek sahibi olan cumhuriyet savcılarımıza, yargılama makamı olan sayın mahkeme başkanlarımıza, hakimlerimize ve suçluların yakalanmasında ve delillerin toplanmasında 24 saat, mesai merhumu gözetmeksizin çalışan emniyet ve jandarma görevlilerimize teşekkür ederim. Hain FETÖ ve uyuşturucu satıcılarıyla mücadelemiz aralıksız bir şekilde devam etmektedir."

Niğde Barosu Başkanı Hüseyin Demirbilek de yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Niğde Adliyesinde resepsiyon verildi. Programa, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile çok sayıda hakim ve avukat katıldı.