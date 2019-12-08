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Niğde'de 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
NİĞDE (AA) - Niğde'de bir araçta yapılan aramada, 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor ilçesinde şüphe üzerine bir aracı...
Genel 08.12.2019, 18:55
NİĞDE (AA) - Niğde'de bir araçta yapılan aramada, 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçtaki A.K. ve İ.M. gözaltına alındı.
İstanbul'dan Gaziantep'e gittikleri öğrenilen şüphelilerden A.K'nin 4 ayrı suçtan 12 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu belirtildi.
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