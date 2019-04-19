Niğde'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de yasa dışı yollardan yurda giren 26 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde yaptıkları asayiş uygulaması sırasında bir otobüsü...