Niğde'de 14 bin dosya karara bağlandı

NİĞDE (AA) - Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, bir yılda 14 bin 498 ihbar ve soruşturma dosyasını sonuçlandırdıklarını bildirdi.

Dönmez, 2018'de görülen dosyalarla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı olarak 2018'de 13 bin 269 soruşturma ve bin 229 ihbar kaydı dosyasını sonuçlandırdıklarını söyledi.

Adaletin en kısa sürede tecelli etmesi amacıyla çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettirdiklerini belirten Dönmez, "Adliyemize yeni atanan hakimler ve Cumhuriyet savcılarımız ile yardımcı personellerimizle çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Elimizde kalan soruşturma dosyalarını da en kısa sürede karara bağlayıp bizden karar bekleyen vatandaşlarımıza soruşturma dosyalarının kararlarını bildireceğiz." dedi.

Dönmez, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 411, terör davaları için yetkilendirilen 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ise 448 dosyanın karara bağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu rakamlar bizim açımızdan çok önemli ve ciddi rakamlardır. 15 Temmuz 2016'dan bugüne 4 bin 893 FETÖ terör örgütü soruşturması yürüttük. Bu soruşturma dosyalarının 4 bin 578'ini karara bağladık. FETÖ soruşturmalarının yüzde 93'ünü bugün itibariyle sonuçlandırmış durumdayız. Şu anda 315 FETÖ/PDY dosyasının soruşturma işlemleri tamamlanmış olup en kısa zamanda karara bağlanacaktır. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yürüttüğümüz dosyalarda 396 şüpheli hakkında tutuklama, 353 şüpheli hakkında adli kontrol şartı kararı verildi. 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bu şüphelilerin yakalanması için emniyet ve jandarma ekipleri yoğun gayret göstermekte. FETÖ/PDY soruşturmalarında 5 bin 458 dijital materyale el konuldu, bunların 5 bin 391'i yani yüzde 98'inin incelenmesi tamamlandı. 2019'da özellikle terör örgütleri ve uyuşturucu tacirleriyle yasal mücadelemiz artarak devam edecektir."