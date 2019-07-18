Niğde'de 110 kök Hint keneviri ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda 110 kök Hint keneviri ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Edikli beldesinde F.A'ya ait evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler,...

Niğde'de 110 kök Hint keneviri ele geçirildi
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NİĞDE (AA) - Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda 110 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Edikli beldesinde F.A'ya ait evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, eve düzenlediği operasyonda 110 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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