Niğde'de 110 kök Hint keneviri ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda 110 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ekipler, eve düzenlediği operasyonda 110 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
NİĞDE (AA) - Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda 110 kök Hint keneviri ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Edikli beldesinde F.A'ya ait evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler,...
NİĞDE (AA) - Niğde'de bir eve düzenlenen operasyonda 110 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ekipler, eve düzenlediği operasyonda 110 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.