Niğde Valisi Şimşek'in okuma yazma kursunu ziyareti

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldıztepe kasabasında açılan okuma yazma kursunu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ülkede başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında, Zeynep Erden Ortaokulu'nda açılan okuma, yazma kursunu ziyaret etti.

Ziyarette kursa katılanlarla da sohbet eden Vali Şimşek, seferberlik kapsamında Niğde genelinde çalışma yürüttüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kurs kayıtları devam ediyor. Amacımız Niğde'de tek bir okuma-yazma bilmeyen vatandaşımızın kalmamasıdır. Verilen kursların ardından vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde işlemlerini kimseden yardım almadan ve kolayca yapabileceklerine inanıyorum. Tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

Vali Şimşek'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler de heyecanlı ve mutlu olduklarını kaydettiler.

Ziyaretin ardından Vali Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, okul yöneticileri ve öğretmenlerle toplantı yaparak kursiyerlerin durumları hakkında bilgi aldı.

