Niğde protokolünden şehitliğe bayram ziyareti

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla il protokolüyle şehitliği ziyaret etti. Ramazan Bayramı dolayısıyla Vali Şimşek ve il protokolü, şehitliğe ziyarette bulundu. Kuran-ı Kerim tilavetinin yapıldığı...