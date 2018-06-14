Niğde protokolünden şehitliğe bayram ziyareti

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla il protokolüyle şehitliği ziyaret etti.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Vali Şimşek ve il protokolü, şehitliğe ziyarette bulundu.
Kuran-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ziyarette, İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar tarafından dua yapıldı ve şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
Şehitlik ziyaretine AK Parti Niğde milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, Erdoğan Özegen, Belediye Başkan Rifat Özkan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir de katıldı.