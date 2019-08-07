Niğde POMEM'de mezuniyet töreni

NİĞDE (AA) - Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezinden (POMEM) 23. dönemden mezun olan 837 polis adayı için tören düzenlendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, okul bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, dört aylık eğitimin başarıyla tamamlayan 837 polis adayını ve ailelerini tebrik etti.

Polis adaylarına seslenen Vali Şimşek, şunları kaydetti:

"Her biriniz özel seçilerek buralara geldiniz. Mesleğinizle ilgili gerekli teknik ve taktik eğitimleri en iyi şekilde aldınız. Fakat meslekte başarılı olmanızın en önemli sebebi sizin sahip olduğunuz maneviyat, inanç ve vatan sevginizdir. Sizi başarıya götürecek duyguların bu değerler olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün burada mezun olan kardeşimiz, ülkemizin dört bir tarafında görev yapacak ve çok farklı nitelikteki suç ve suçlularla mücadele edecek. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, asla kendinizi yargı makamı yerine koyarak hareket etmemenizdir. Sizler vazifenizi yapacak ve suçluları adalete teslim edeceksiniz. Suçlularla ilgili kararı ise bağımsız yargı verecektir."

Konuşmaların ardından eğitimini birincilikle tamamlayan öğrenci, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı.



Törene, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Üner, polis adayları ve aileleri katıldı.