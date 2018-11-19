Niğde Müftüsü Gürpınar veda etti

NİĞDE (AA) - Niğde Müftüsü Alaaddin Gürpınar, Diyanet İşleri Başkanlığında Başkanlık Müftüsü olarak atanması dolayısıyla veda etti.

Gürpınar, Mevlit Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla makamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu seneki konusunun "Peygamberimiz ve Gençlik" olduğunu, hafta boyunca çeşitli programlar düzenleneceğini belirten Gürpınar, şunları kaydetti:

"Niğde Müftülüğü olarak bu hafta boyunca gençlerimize ulaşmak ve Peygamberimizi anlamaya vesile olabilmek için Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile iş birliği içerisinde bir dizi etkinlik, konferans ve program hazırladık. Program akışını müftülüğümüz internet sitemizde ve davetiyemizde yayınladık. Bu etkinliklerimizi başta gençlerimiz olmak üzere, halkımıza, üniversite ve diğer öğrencilerimize; KYK yurtlarında, okullarda ve başka birçok platformlarda icra edeceğiz. Sizleri ve tüm Niğde halkımızı davet ediyorum."

- "Haklarınızı helal etmenizi diliyorum"

Gürpınar, Niğde Müftülüğündeki görevini tamamladığını ve Diyanet İşleri Başkanlığında Başkanlık Müftüsü olarak atandığını hatırlatarak, şunları ifade etti:

"Niğde'ye hizmet etmeye çalıştığım 5 yılda hayırseverlerin, halkımızın ve din gönüllülerinin desteği ile mesai mefhumu gözetmeksizin sergilediğimiz gayretlerle unutulmaz eserler kazandırmak, emanet olarak aldığımız vazifeyi daha üst seviyelere taşımak bizlere nasip oldu. Bu süre zarfında, ilimizdeki cami sayısı 179'dan 187'ye, Kur'an Kursu sayısı 61'den 86'ya, 4-6 yaş derslik sayısı sıfırdan 35'e çıkmıştır. Burada çalıştığım süre içerisinde desteğini esirgemeyen valilerimize, başkanlarımıza, kurum amirlerimize, STK temsilcilerine, muhtarlarımıza, hayırseverlerimize, bu yolda şahsımı yalnız bırakmayan başta mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm din gönüllüsü kardeşlerime, çalışmalarımızı halkımıza ulaştıran siz değerli basın mensuplarına gönülden şükranlarımı sunuyor, haklarınızı helal etmenizi diliyorum."