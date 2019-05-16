Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Niğde, Kayseri ve Nevşehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde 7,55 gram sentetik uyuşturucu, 3,17 gram esrar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Ayrıca operasyon kapsamında 13 kişiye de uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı.