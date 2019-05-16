Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Niğde, Kayseri ve Nevşehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Ayrıca operasyon kapsamında 13 kişiye de uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı.