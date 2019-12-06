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Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı.Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Niğde ve İstanbul'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonlarda...
Genel 06.12.2019, 12:44
NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Niğde ve İstanbul'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 529 uyuşturucu hap, 43,6 kilo kubar esrar, 374,7 gram skunk, 15 gram kenevir tohumu, öğütücü, 6 av tüfeği, 5 tabanca, 7 şarjör, 28 fişek, muşta, 3 sustalı bıçak ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden birisi kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Yaptıklarımdan pişman değilim, yapmadıklarım hala duruyor. Çekin aslanım, çekin." diye seslendi.
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