NİĞDE (AA) - Niğde İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonundaki programda, kamu ve kurum temsilcileri tarafından Niğde'de devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında sunum yapıldı.



Vali Şimşek, yaptığı konuşmada, 14 Eylül itibarıyla İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 328 proje bulunduğunu ve bu projelerin 69'u tarım, 4'ü madencilik, 71'i ulaştırma, 14'ü kültür-turizm, 38'i eğitim, 17'si sağlık, 4'ü enerji ve 111'inin diğer kamu hizmetleri sektörlerinde olduğunu söyledi.

Projelerin toplam değerinin 1 milyar 777 milyon 407 bin 341 lira olduğunu belirten Şimşek, projeler için 725 milyon 403 bin 558 lira ödenek ayrıldığını ve 319 milyon 46 bin 60 lirasının harcandığını aktardı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, yatırımcı bölge ve il müdürleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile il genel meclisi üyeleri katıldı.