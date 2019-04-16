Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı

NİĞDE (AA) - Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nisan ayı toplantısı, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında toplandı.

Şimşek, teknoparkta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, işsizliğin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesinde TOBB ile işbirliği içerisinde "Burası Türkiye burada iş var" sloganı ile istihdam seferberliği başlatıldığını anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu ayın sonuna kadar alınan her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devletimiz karşılamaktadır. Yani işverenimizin bu 3 ay boyunca işçi çalıştırmasına yönelik herhangi bir maliyeti bulunmamakta, 2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta primleri ve vergiler dahil olmak üzere 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılayacaktır. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz işe alınan kişinin 2018 ortalamasına ilave olması durumunda sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecektir. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacaktır."

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 3 yıldır istihdam seferberliği süreçlerini yönettiklerini, 2019'da 2,5 milyon istihdam hedeflediklerini dile getirdi.