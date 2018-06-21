NİĞDE (AA) - Niğde İdare Şube Başkanları Toplantısı, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen programa, Vali Yardımcıları Adnan Türkdamar, Cemil Kılınç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve kurum müdürleri katıldı.

Vali Şimşek, her kurumun kendi görev alanıyla ilgili yaşanacak sıkıntılara anında müdahale etmesi ve zamanında çözmesi talimatını verdi.

Tüm kurumların devletin verdiği imkanlarla vatandaşların sorunlarının çözümü ve ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gereken çalışmayı titizlikle yürütmesi gerektiğine dikkati çeken Vali Şimşek, kamu hizmetlerinin kaliteli, verimli, etkin ve adaletli olmasını sağlamanın asli görevleri olduğunu vurguladı.

Toplantıda, vatandaş odaklı hizmet, açık kapı uygulaması, ulaşılabilir olma, izin planlaması ve mesai uygulamaları, yatırımların takibi, kamuoyunu bilgilendirme, kurumlar arası koordinasyon, bağlı birimler ile yurt ve pansiyonların denetimi, BİMER/CİMER uygulamaları, NİPRO irtibat görevlilerinin proje sürecine etkin ve verimli katılımı gibi konu başlıkları görüşüldü.