Niğde Emniyeti 77 ailenin yüzünü güldürdü

NİĞDE (AA) - Niğde Emniyet Müdürlüğü, ramazanda 77 aileye yardım paketi ulaştıradı.İl Emniyet Müdürlüğü, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatıp onların yanında olduklarını hissettirmek için yardım kolisi hazırladı.İhtiyaç...

Niğde Emniyeti 77 ailenin yüzünü güldürdü
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NİĞDE (AA) - Niğde Emniyet Müdürlüğü, ramazanda 77 aileye yardım paketi ulaştıradı.

İl Emniyet Müdürlüğü, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatıp onların yanında olduklarını hissettirmek için yardım kolisi hazırladı.

İhtiyaç sahibi 77 aileye dağıtılan koliler, bayram öncesi hane sahiplerinin yüzlerini güldürdü.

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