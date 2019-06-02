Niğde Emniyeti 77 ailenin yüzünü güldürdü

NİĞDE (AA) - Niğde Emniyet Müdürlüğü, ramazanda 77 aileye yardım paketi ulaştıradı.
İhtiyaç sahibi 77 aileye dağıtılan koliler, bayram öncesi hane sahiplerinin yüzlerini güldürdü.
NİĞDE (AA) - Niğde Emniyet Müdürlüğü, ramazanda 77 aileye yardım paketi ulaştıradı.İl Emniyet Müdürlüğü, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatıp onların yanında olduklarını hissettirmek için yardım kolisi hazırladı.İhtiyaç...
NİĞDE (AA) - Niğde Emniyet Müdürlüğü, ramazanda 77 aileye yardım paketi ulaştıradı.
İhtiyaç sahibi 77 aileye dağıtılan koliler, bayram öncesi hane sahiplerinin yüzlerini güldürdü.