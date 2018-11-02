Niğde Emniyet Müdürlüğü öğrencileri Çanakkale'ye gönderdi

NİĞDE (AA) - Niğde Emniyet Müdürlüğünce farklı okullardan 35 öğrenci, Bursa ve Çanakkale gezisine gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde rehber öğretmen ve görevli emniyet personeli eşliğinde 35 öğrenci, Bursa ve Çanakkale gezisine uğurlandı.



Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki uğurlama töreninde konuşan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, öğrencilerin tarih bilincini, milli şuurunu geliştirmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında 14. grubu Bursa ve Çanakkale'ye gönderdiklerini söyledi.

Bursa ve Çanakkale'nin Türk tarihinde önemli yeri olduğunu vurgulayan Cebeloğlu, "Bursa ve Çanakkale'de geçmişimizin izlerini, oradaki manevi hazzı bizzat gidip görmelerini istedik. Çocuklarımız bu milli şuurla geleceğimizi inşa edecek. Geleceğin yöneticileri olarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracaklar. Bu projemiz devam edecek. Her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Yeter ki onlar çalışsınlar, idealist olsunlar. Bizler de onlara her türlü imkanı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

