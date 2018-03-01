"Niğde Bugün Afrin'de" kampanyası

NİĞDE (AA) - Niğde'de Şehit Aileleri Derneği öncülüğünde "Niğde Bugün Afrin'de" Mehmetçiğe moral kampanya kapsamında toplanan malzemeler, dualarla operasyon bölgesindeki Mehmetçiklere gönderildi.



Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kahraman askerlerin sınırların terör unsurlarından temizlenmesi için Afrin'de büyük bir mücadele verdiğini belirtti.

Ordunun başarıdan başarıya koşacağını vurgulayan Şimşek, "Kahramanlar ve şehitler diyarı Niğdemiz'den Afrin'de mücadele veren Mehmetçiğimize moral desteği veriyoruz. Bilsinler ki bu milletin duası, kalbi ve desteği her zaman onlarla birliktedir." dedi.

Ülkenin dört bir tarafında Çanakkale ruhunun, 15 Temmuz ruhunun tekrar canlandığını ifade eden Şimşek, "İşte bu inançla bu ruhla bu destekle Türk ordusunun karşısında hiçbir engel duramayacaktır. Ordumuz başarıdan başarıya koşacaktır. Devletimizin ve ordumuzun her zaman yanındayız. Ordumuza Allah'tan zaferler diliyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Rifat Özkan da Mehmetçiğe moral vermek için böyle bir kampanya düzenlediklerini söyledi.

Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir ise 18 gün süren kampanya kapsamında 186 bin lira toplandığını, bu parayla alınan malzemelerin Afrin'e gönderileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından dua edilerek, iç çamaşırı, mobil şarj aleti, pil, jeneratör ve motorlu testere gibi malzemeler ile bir hayırsever tarafından bağışlanan 22 ton elmanın bulunduğu tırlar operasyon bölgesine uğurlandı.