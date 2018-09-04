Niğde Belediyesinin altyapı çalışmaları

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, eski Kayseri Caddesi, eski Sanayi ve Selçuklu caddelerinde değişikliğe gitti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, altyapı çalışmaları kapsamında eski Kayseri Caddesi'nde orta refüj geçişlerinin trafik komisyonu kararıyla kapatılırken, eski Sanayi ve Selçuklu caddelerinin birleşim noktasına kavşak yapıldı.

Belediye Başkanı Rifat Özkan, çalışmaları yerinde inceledi.

Yeni kavşakların tamamlanmasıyla bölgedeki trafik karmaşasının önemli derecede azalacağını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Sadece burası değil tüm Niğde genelinde trafiği rahatlatmak için özellikle kavşak noktalarında çalışmalar başlattık. Bunlardan bir tanesi de Selçuklu Caddesi'ni Adana yoluna bağlayan orta kavşak noktasında sık sık maddi hasarlı kazalar oluyordu. Burada orta kavşak ve kenar düzenlemesi yaptık. Henüz bitirmemiş olmamıza rağmen halkımızdan olumlu tepki alıyoruz. Trafik düzene girmiş oluyor. Bu bakımdan önemli bir kavşak çalışmasını yerine getirmiş oluyoruz. Çalışmalarımız devam edecek."

Özkan, kavşak çalışmalarının şehir genelinde devam edeceğinine dikkat çekerek, "Perşembe pazarından inen eski sanayinin alt kısmındaki yolla kavuşan Esenbey parkının bulunduğu bölgede bir kavşak çalışmamız olacak. O da ciddi bir proje. Mühendis arkadaşlarımız proje çalışmasını bitirdiler. Amacımız artan trafikte kavşaklarla sıkışıklığı bir nebze azaltmak." ifadelerini kullandı.

Belediye tarafından önceki günlerde Efendibey Mahallesi Melle Parkı'nın alt kısmında da yapılan kavşak ve orta refüj çalışması, trafik akışının sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamıştı.