Niğde Belediyesinden ücretsiz otopark hizmeti

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, yıkılan eski devlet hastanesi arazisini açık otoparka dönüştürerek, ücretsiz olarak vatandaşın hizmetine açtıklarını bildirdi.

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, otopark sorununu ortadan kaldıracak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Trafikteki araç sayısının arttığını ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Niğde Belediyesi olarak otopark sorununa çözüm üretmek için açık otopark ve yer altı otoparklarının sayısını artırdık. Vatandaşa her açıdan daha yaşanabilir bir Niğde sunmak için çalışıyoruz. Belediyemizin arkasında bulunan eski devlet hastanesinin yıkılmasıyla açılan alanı açık otopark olarak düzenledik. Bu alanı da vatandaşımızın hizmetine ücretsiz olarak sunduk."