Niğde Belediyesi'nden temizlik çalışması

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehirde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, rutin temizlik işlerinin yanında belirlenen program dahilinde şehir merkezine uzak mahallere de giderek detaylı temizlik çalışması yürütüyor.

Şehir merkezinde cadde ve sokaklarda çalışmalarını titizlikle sürdüren belediye ekipleri, temiz bir Niğde için yoğun tempoyla çalışıyor.



Hizmetlerin aksamadan vatandaşa sunulması için gayret gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Rifat Özkan, "İlimizin ihtiyaç duyulan noktalarında altyapıdan üstyapıya gerekli tüm çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimiz için çalışıyor, vatandaşımızın talepleri doğrultusunda hizmetlerimizi şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.