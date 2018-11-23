Niğde Belediyesinden soba yardımı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi ihtiyaç sahibi 100 aileye soba yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında kış aylarında vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne kayıtlı NİĞKART sahibi ailelere belediye sosyal yardım işleri ekipleri tarafından yapılan denetimler sonrası 100 haneye soba yardımında bulundu.

Başkan Rifat Özkan, hizmetlerde önceliğin her zaman vatandaş olduğunu belirterek, "Sosyal belediyecilik hedefimiz doğrultusunda vatandaşımızın her ihtiyacında yanında oluyoruz. Soğuk kış günlerinde vatandaşımızın mağdur olmaması için soba yardımında bulunduk." dedi.

Sobalarını alan vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi.