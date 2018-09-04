Niğde Belediyesinden MEDAŞ'a destek

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan elektrik kesintilerinin çözüme kavuşması için MEDAŞ'a destek verdiklerini bildirdi.

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, hastanede yıllardır yaşanan elektrik kesintilerinin çözüme kavuşması ve hastaların sorunla karşılaşmaması için elektrik hattının yenilenmesine katkı sağlayarak yolların kazılmasına izin verdiklerini belirtti.

Özkan, şunları kaydetti:

"Can her şeyden kıymetli. İnsanımızın sağlığını düşünmemiz kadar doğal bir şey yok. Vatandaşın elektrik kullanımında kesinti olmadan, çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak. Hastane önündeki çalışma bir ihtiyaçtan doğuyor. Özellikle hastanemizin cihazlarının da çalışmasını sekteye uğratacak sık sık elektrik kesintileri oluyordu. MEDAŞ'la görüştüğümüzde oradaki kablo ve bağlantı sistemlerinin yeniden modernize edilmesi gerektiğini ve kabloların yer altına alınarak daha güçlü kablolarla donatılması gerektiğini söylediler. Özbelde'de özellikle kapalı pazar yerimizden eski Fertek yolu güzergahına kadar MEDAŞ çalışmasına biz de belediye olarak müsaade ettik ve yardımcı oluyoruz."

Özkan, vatandaşa söz verdikleri gibi şehrin gece aydınlatılması için de çalıştıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Aydınlatmalar, direkler yaptırıyoruz. Bu direklerinin tamamını belediye olarak karşıladık. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz hemen arkasından asfaltlama ve kaldırım çalışmalarını devam ettireceğiz. Halkımızın elektrik kullanımında kesinti olmayacak. Bunu yaparken de halkımızın günlük yaşam durumunu çok tedirgin etmeden en kısa sürede bitirmenin gayreti içinde olacağız. Trafik akışının engellenmesi, aksaması söz konusu olmadan hizmetler kısa sürede tamamlanacak."