Niğde Belediyesinden kırtasiye yardımı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesince 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yükünü hafifletmek için öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye desteğinde bulunuldu.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla Gönül Kapısı Market'te gerçekleştirilen kırtasiye yardımında okul ve yaş gruplarına göre çeşitlendirilen kırtasiye malzemeleri, çocukların yüzünü güldürdü.



Belediye Başkanı Rifat Özkan, vatandaşlara her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Öğrencilerimize destek vermeye devam ediyor, eğitimleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze kayıtlı yüzlerce ailemizin evladına kırtasiye malzemesi yardımında bulunduk. Eğitim hayatlarında bir nebze de olsa katkımızın olması bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.