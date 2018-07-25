Niğde Belediyesinden

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi tarafından 10-16 yaşlarındaki çocuklara "Geziyorum, Şehrimi Tanıyorum" projesiyle kentin tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek.

Belediye Başkanı Rifat Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, projeyle Niğde'nin değerlerini gelecek nesillere aktarmak ve kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmak için önemli bir rol üstlendiklerini belirtti.

Projenin kentte yaşayan ve tarihi dokuyu yakından tanımak isteyen çocuklar için hazırlandığını ifade eden Özkan, "Gezilere katılanlar, Gümüşler beldesindeki manastırdan, Kemerhisar'daki Su Kemerlerimize, Çamardı'daki Emli Vadimize kadar tarihi yerlerimiz hakkında daha kapsamlı bir bilgiye sahip olacak ve edindikleri bilgileri daha geniş çevrelere ulaştıracaklar. Böylelikle Niğde'nin tarihi değerleri ve kültürel özellikleri geniş kitlelere ulaştırılırken şehrimizin tanıtımı noktasında da önemli bir adım atmış olacağız." ifadelerini kullandı.



