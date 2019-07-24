Niğde Belediyesi'nden

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in şehir merkezinde oluşan trafik sorununu düzenlemek, vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak ve çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için başlattığı "Çöp Vakti" uygulaması, 1 Ağustos'ta hayata geçecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediye Başkanlığı, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde trafiğin daha güvenli ve düzenli sağlanması, görüntü ve çevre kirliliğinin kontrol altına alınması için "Çöp Vakti uygulaması başlatacak.

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilk olarak İmam Hatip Meydanı, Bankalar Caddesi ve MEDAŞ kavşağında 1 Ağustos itibariyle hayata geçecek uygulamada vatandaşlar, 09.00-09:30, 20.00 -20.30 ve 00.00-00.30 saatleri arasında çöplerini belirlenen alanlara bırakacak.

Saatlere riayet etmeyenler hakkında Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 320 lira para cezası uygulanacak.