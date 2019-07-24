Niğde Belediyesi'nden

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in şehir merkezinde oluşan trafik sorununu düzenlemek, vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak ve çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için başlattığı "Çöp Vakti" uygulaması, 1 Ağustos'ta hayata geçecek.
Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilk olarak İmam Hatip Meydanı, Bankalar Caddesi ve MEDAŞ kavşağında 1 Ağustos itibariyle hayata geçecek uygulamada vatandaşlar, 09.00-09:30, 20.00 -20.30 ve 00.00-00.30 saatleri arasında çöplerini belirlenen alanlara bırakacak.
Saatlere riayet etmeyenler hakkında Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 320 lira para cezası uygulanacak.