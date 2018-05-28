Niğde Belediyesinden bebeklere

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın yeni doğan bebekler için uygulamaya koyduğu Hoşgeldin Minik Hemşehrim Projesi kapsamında 132 ev ziyareti gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından proje kapsamında Niğde sınırları içerisinde ikamet edip çocuk sahibi olan ailelere bebek bakım ürünlerinin bulunduğu set hediye ediliyor.

Belediye Başkanı Rifat Özkan ve eşi Münevver Özkan aileler üzerindeki yükü hafifletmek ve manevi destek vermek için hediye paketlerini yapılan ziyaretlerle teslim ediyor.

Ailelere hayırlı olsun dileklerini ileten Münevver Özkan, "Bir ailenin en büyük mutluluğu şüphesiz o aileye yeni katılan bireylerdir. O nedenle ailelerimizin mutluluğunu paylaşmak, geleceğimiz olan bebeklerimize huzurlu bir hayat dilemek için ziyaretlerimiz devam ediyor. Annelerimize o kutsal görevlerinde bir nebze de olsa yardımcı olmak bizleri de çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.