Niğde Belediyesinden bayat ekmek toplama projesi

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesince ekmek israfının önüne geçmek ve vatandaşın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla Bayat Ekmek Toplama Kutusu Projesi hayat geçirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "İsraf etme insaf et, oysa ekmek nimettir" sloganıyla ekmek israfını önlemek ve bayat ekmekleri değerlendirmek amacıyla bayat ekmek kutuları kentin farklı noktalarına yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, çöpe atılan bayat ekmekleri hayvan barınaklarına kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Ekmek israfının önüne geçmek istediklerini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Bayatlayan ekmeklerin evsel atıklarla birlikte çöpe gitmesini önlemek amacıyla ilk etapta farklı noktalara bayat ekmek toplama kutuları yerleştirdik. Talebe göre bu sayıyı arttırabiliriz. Projeyle israfın önlenmesi konusunda sosyal sorumluluk oluşturulmasını amaçlıyoruz. Amacımız tamamen israfın önüne geçmek ve ekmeklerin çöplere atılmasını önlemek. Kutulara bırakılan bayat ekmekler, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personellerimiz tarafından sürekli takip edilerek düzenli bir şekilde toplanacak."