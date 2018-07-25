Niğde Belediyesi Sıfır Atık Projesi'ne katıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesinin, Sıfır Atık Projesi kapsamında "Temiz Çevre Temiz Gelecek" sloganıyla başlattığı uygulamada, 15 günde 500 kilogram atık toplandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'ne, Niğde Belediyesi de başlattığı uygulamayla destek verdi.

Belediye Başkanı Rifat Özkan, uygulama kapsamında, kağıt, evsel yağ, cam şişe, pet şişe, atık pil, atık elektronik, bayat ekmek ve daha birçok konuda geri dönüşüm projeleri yaptıklarını belirtti.

Sıfır Atık Projesi'nde geri dönüşümde yeni bir aşamaya geçtiklerini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Projede 15 günde 500 kilo atık toplandı. Projeyle israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi hedefleniyor. Atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim sistemini uyguluyoruz."